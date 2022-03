Nuovo stadio, Scaroni avverte Sala: “Potremmo guardare ad altre ipotesi”

Continuano le discussioni a proposito del nuovo stadio a Milano. Oltre al sindaco Sala, sono tornati a parlare anche l’ad dell’Inter, Alessandro Antonello, e Paolo Scaroni, presidente del Milan.

Intervenuti ai microfoni di Rai Sport, gli alti rappresentanti delle due società hanno commentato la situazione attuale, ribadendo la volontà di dar vita ad un progetto congiunto.

Scaroni Antonello stadio

“Faremo quanto necessario per vedere se finalmente riusciremo a dotare Milano di uno stadio moderno, di uno stadio che meritano i due club – ha affermato Scaroni – questo non vuol dire che, se le cose dovessero ulteriormente prorogarsi, non guarderemmo ad altre ipotesi. Immagino che si finirà di costruirlo nel 2027-2028, non prima. Se noi abbiamo uno stadio bellissimo, come quello che abbiamo progettato, possiamo aumentare i nostri incassi, investire di più nei giovani. Ma dobbiamo partire dallo stadio“.

Sulla stessa linea Antonello: “Abbiamo obiettivi comuni, non vediamo i motivi per cui doversi impegnare per la costruzione di uno stadio ognuno per sé; chiaramente c’è anche un motivo economico. San Siro? È diventato un luogo iconico proprio perché i due club hanno costruito la loro storia ma anche quella della città“.