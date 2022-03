Origi al Milan è una possibilità: i dettagli dell’operazione a parametro zero

Divock Origi è stato il giustiziere del Milan in Champions League ma il suo ingaggio a parametro zero non ha creato problemi morali ai rossoneri che sono piombati sul calciatore non appena è stato chiaro che il Liverpool non aveva alcuna intenzione di rinnovargli il contratto.

Calciomercato.com rivela che l’accordo tra le parti è stato addirittura già raggiunto. Si parla di un contratto pluriennale dalla durata non specificata con una base di 4 milioni di euro a stagione. La situazione è quindi chiara: nelle prossime settimane si potrebbe arrivare alla fumata bianca decisiva.

I tifosi rossoneri criticano al belga una certa fragilità fisica che potrebbe non dare garanzie ma si può dire che il suo ingaggio a parametro zero sia comunque un grande colpo per i rossoneri che andrà solo finalizzato a breve.