Pandev sicuro: “Ibra? In Serie A va ancora bene per un motivo!”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, sono arrivate le parole di Goran Pandev in vista della gara di giovedì della sua Macedonia contro l’Italia, valida per Qatar 2022. Il macedone non ha parlato solo della partita, ma anche di alcuni suoi ex colleghi di Serie A.

Pandev Italia intervista

Sui playoff del Mondiale: “Italia-Macedonia è la partita che non avrei mai voluto, soprattutto in semifinale. La Macedonia per me è tutto, ma l’Italia mi ha dato tutto, è il Paese dove sono nati i miei figli. Giocare con i campioni d’Europa in trasferta per noi non è certo l’ideale: l’Italia, come il Portogallo con la Turchia, è favorita. Ma è anche vero che la pressione è tutta su di loro.“

Sulla Serie A: “Ci sono tanti giovani bravi e vincere un Europeo in casa dell’Inghilterra non è per nulla facile. Ma rispetto a vent’anni fa quando sono arrivato nel vostro campionato si è abbassato il livello tecnico. Anche per questo, tanti vecchietti come me, Ibrahimovic, Chiellini o Quagliarella, vanno ancora così bene”.