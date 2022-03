Passetti (dg Cagliari): “Joao Pedro in Nazionale? Siamo contenti per un motivo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Cagliari-Milan, il dg rossoblù Mario Passetti ha commentato la notizia della convocazione di Joao Pedro in Nazionale:

“La convocazione di Joao Pedro in Nazionale ci fa molto piacere, è il nostro capitano e siamo contenti perché è anche il frutto di quello che facciamo in allenamento. Joao è un cittadino italiano al 100%, è in Italia da dodici mesi, anzi direi che è più sardo che italiano (ride, ndr)“

Joao Pedro Cagliari Nazionale

Passetti si è poi soffermato sul nodo delle partite da recuperare: “Dobbiamo cercare di fare il meglio possibile in queste ultime 9 partite, anche se le partite da recuperare pesano e fissare subito le date sarebbe più corretto per il campionato“