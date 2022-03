Pavoletti sul match: “Siamo pronti. Gol di testa? Rispondo così!”

Leonardo Pavoletti è stato intervistato da Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Cagliari-Milan. L’attaccante rossoblù ha analizzato così il momento della sua squadra, reduce da due sconfitte consecutive e quindi alla ricerca di riscatto:

“Nei mesi precedenti abbiamo lavorato bene e abbiamo riportato entusiasmo in città, dobbiamo continuare così fino alla salvezza. Le ultime due partite sono state brutte, sapevamo che qualche sconfitta sarebbe arrivata ma abbiamo imparato dalle sconfitte e siamo pronti par la partita contro il Milan“.

Pavoletti Milan Cagliari

L’attaccante cagliaritano ha parlato anche ai microfoni di DAZN:

Ancora zero gol di testa segnati in questa stagione.

“Non sono preoccupato per i gol di testa, arriverà. Ho sempre fatto gol, sia di testa che di piede. L’importante è il gol. A fine campionato non si ricorda mai se si ha fatto più gol di testa o di piede, l’importante è il numero.”