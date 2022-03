Pinamonti l’ha svelato su Ibra: “È successo grazie a Raiola!”

Andrea Pinamonti ha rilasciato una lunga intervista DAZN Talks su Twitch. L’attaccante dell’Empoli ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, suo idolo calcistico da sempre.

Andrea Pinamonti

Queste le parole di Pinamonti sul centravanti svedese:

“Ibrahimovic è sempre stato il mio idolo. L’ho affrontato due anni fa in Milan-Genoa, sono emozioni forti. Avevo comprato la sua maglia quando era all’Inter, vederlo in campo da avversario è stata un’emozione particolare. Avevamo vinto noi la partita, l’ho salutato ed era arrabbiato per questo ho evitato di chiedere certe cose. Abbiamo lo stesso procuratore, quindi ho avuto modo di conoscerlo ed è davvero una bella persona”.

Stefano Cori