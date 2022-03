Pioli da brividi sui tifosi rossoneri: “Sono la nostra gioia! Lo faranno anche stasera”

Prima del match contro l’Empoli, Pioli è intervenuto a Sky, parlando del match, elogiando i tifosi e dando indicazioni riguardo alle ambizioni di campionato:

SU TIFOSI: “I tifosi sono la nostra gioia, renderanno la serata sicuramente passionale con il loro supporto”

SU TATTICA: ” Vedremo lo sviluppo della costruzione, anche in base alla fase difensiva dell’Empoli. Abbiamo preparato delle posizioni per costruire in maniera efficace”

SU SCUDETTO : “Ora pensiamo alla partita, il campionato è molto lungo e l’Empoli è un avversario difficile da superare”

Alessio Dambra