Pioli: “Ho deciso la formazione titolare! Vi svelo le condizioni di Rebic”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista del big match scudetto contro il Napoli in programma domani sera alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Queste le parole del tecnico rossonero:

“Credo che domani sarà bellissimo lo spettacolo, sarà bellissimo l’ambiente. Una partita da giocare bene assolutamente“

Ibra: “Sta meglio, si è allenato in gruppo. Probabilmente verrà domani. Noi siamo lì a giocare i primi posti del campionato, dobbiamo essere soddisfati per quello che stiamo facendo. Affrontiamo una squadra di grandissima qualità“

Derby è stato dispendioso. “No, anzi credo ci abbia dato energie. Siamo pronti per affrontare questa partita”

Come fare male al Napoli: “Grande squadra allenata molto bene da Spalletti ma non esistono squadre perfette. Abbiamo preparato bene la partita.“

Pareggio? “Se entri in campo con la mentalità di accontentarci sicuramente arriva un brutto risultato. Dobbiamo dare il massimo su quello che sappiamo fare. Cercheremo di ottenere un ottimo risultato.”

Difficoltà di questo Napoli: “Prima o poi dovrà la vittoria contro Spalletti. Napoli miglior difesa del campionato, è brava a palleggiare che a trovare la profondità. Domani chi difenderà meglio avrà più possibilità di successo.“

Classifica avulsa Milan prima: “Segnale della nostra forza, significa che dobbiamo essere consapevoli delle nostre caratteristiche e questo ci deve dare fiducia anche per domani“

Formazione: “Sì, ho già deciso la formazione“

Leao-Osimhen: “Sono due giocatori molto determinati per le fasi offensive ma con caratteristiche differenti. Tutti e due hanno la capacità per essere imprevedibili e superare l’avversario. Rafa sta diventando un giocatore fondamentale per il nostro gioco“.

Sul pari con la Salernitana: “Mancano ancora tanti punti, vogliamo rimanere in questa altalena per lottare fino alla fine”

Rebic: “Sta bene fisicamente, sta tornando nella condizione migliore, è un giocatore molto importante per noi.“

Tomori-Osimhen: “Ormai in tutte le partite si formano dei duelli, è il calcio moderno. Sulle qualità di Tomori non ho dubbi: è un giocatore fortissimo. Sarà un duello affascinante.“

Calci piazzati: “Che non li stiamo calciando benissimo sono d’accordo, sono situazioni che possono determinare il risultato definitivo. Ci stiamo lavorando“

Che partita farà Spalletti: “Non lo so, domanda da fare a Luciano. Vedremo che pressing faranno, dovremmo essere bravi a capire le loro mosse e prendere delle decisioni per metterli in difficoltà. sono tutte situazioni che cambiano durante la partita, dovremo essere bravi.“

Bennacer: “Tornato molto bene dalla Coppa D’Africa, sta giocando a grandi livelli con continuità. La delusione per la sua nazionale è stata forte ma ha grande carattere e sono sicuro che continuerà a migliorare.“

Ti piacerebbe allenare Ruiz? “Sono concentrato sui miei calciatori. Le ultime partite con il Napoli sono state molto equilibrate, ogni squadra deve mettere in campo le proprie caratteristiche.“

Difesa alta: “Spero che il Napoli giochi con la difesa alta”

Il Milan crossa poco: “Sul dato influisce la nostra costruzione, la nostra volontà di riempire le posizioni tra le linee. Tante volte preferiamo giocare dentro piuttosto che fuori, ma penso anche che sarebbe meglio partire da fuori per poi entrare dentro“