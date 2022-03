Pioli: “Il Milan sta meglio, avremmo meritato di più! Napoli? Questa sera non lo abbiamo fatto”

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di SportMediaset dopo il match di Coppa Italia tra Milan ed Inter. Queste le sue parole:

Sulla partita:

“Credo che il Milan stia meglio. Abbiamo giocato bene e meritavamo di vincere. Sono soddisfatto della prestazione. Stiamo dimostrando di potercela giocare e sappiamo che ora ci aspetta un’altra partita molto importante al ritorno”.

Sulla formazione titolare:

“Ho schierato la formazione migliore possibile per caratteristiche e forma fisica. Ora ci attende un’altra gara molto stimolante contro il Napoli. Più difficili sono gli ostacoli e più sono belli da superare”.

Sul pressing:

“Credo che Bennacer e Kessie abbiano fatto un partitone. Abbiamo aggredito gli avversari per tutta la partita per cercare di limitare al minimo i loro tiri in porta e ci siamo riusciti”.

Sulla panchina di Brahim Diaz:

“Ho preferito una squadra più di gamba e credo che le scelte fatte siano state giuste. Ogni partita poi ha uno sviluppo diverso. Chi è entrato stasera ha fatto bene. Meritavamo di vincere e ce la metteremo tutta per superare l’Inter al ritorno”.

Sulla poca incisività sotto porta:

“Credo che abbiamo sbagliato spesso la finalizzazione, l’ultimo passaggio o l’ultimo controllo. Dobbiamo provare ad essere più precisi perché in partite come queste non capita di avere tante occasioni per far male all’avversario”.

Su Kessié:

“Ha fatto una buona prestazione, come tutti i suoi compagni. Dopo queste prestazione dobbiamo prendere ancora più consapevolezza perché abbiamo dimostrato di avere i mezzi per competere ad alti livelli”.