Scudetto al Milan? La risposta di Pioli fa sognare i tifosi!

Le parole di Stefano Pioli per un’emittente degli Emirati Arabi.

Le parole del tecnico

Stefano Pioli, presente negli Emirati Arabi insieme a Diaz e Tomori come rappresentante del Milan per incontri con la fan base locale, ha rilasciato un’intervista per Gulf News.

Queste le parole del tecnico rossonero: “Penso che la squadra abbia del potenziale. Non abbiamo escluso nulla, il mio obiettivo attuale è quello di raccogliere più punti dell’anno scorso e vedere dove si arriva.

Non essere più coinvolti in impegni infrasettimanali ci darà modo di riposare e di fare un lavoro mirato con i nostri giocatori.

Risultati positivi in poco tempo:

Questo risultato ha coinvolto tutte le componenti del Club e sicuramente Elliott ci ha messo nelle condizioni per lavorare al meglio delle nostre capacità.

Maldini:

Dialogo con lui quotidianamente, è un punto di riferimento. Insieme stiamo cercando di scrivere un pezzo di storia.

Pioli Milan Scudetto

Nuovo contratto e pressione:

Dopo solo pochi giorni al Milan ho sentito di essere a casa. Non l’avevo mai provato da nessuna parte. La pressione? Fa parte del mio lavoro ma mi motiva perché mi ricorda che posso sempre far meglio.

Passione dei milanisti:

L’obiettivo numero uno è far felici i tifosi. Giochiamo per questo. La loro passione è contagiosa, sono straordinari e non smetteremo mai di ringraziarli.

Champions League:

Abbiamo imparato molto da questa competizione e siamo consapevoli di dover alzare l’asticella per fare meglio. Giocare certe partite permette di acquisire esperienza e livello europeo.

Dubai:

È in continua evoluzione e nell’ambiente sportivo non è passato inosservato. Siamo orgogliosi di mettere per l’Expo Dubai 2020 la nostra esperienza al servizio dei bambini.

Son curioso di vedere com’è cambiata negli anni la città. Ho avuto l’impressione di stare in luoghi in cui tempo e spazio non hanno limiti“.