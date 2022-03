Pioli nuovo Ct della Nazionale? Spunta il retroscena

Dopo la mancata qualificazione ai mondiali il futuro di Roberto Mancini è molto incerto, tuttavia la permanenza del tecnico di Jesi resta la priorità per la panchina della Nazionale.

In caso di addio la Figc avrebbe già il si di Fabio Cannavaro. L’ex capitano degli azzurri verrebbe affiancato da Marcello Lippi nel ruolo di commissario tecnico.

Fabio Cannavaro

Negli scorsi mesi, secondo Sportmediaset, la federazione ha sondato informalmente anche altri nomi come post Mancini. Tra questi troviamo il nome di Andrea Pirlo, ma soprattutto quello di Stefano Pioli.

Ad oggi non ci sono possibilità che possa saltare l’accordo tra Cannavaro e la Nazionale. In caso di addio di Mancini quasi certamente siederà lui sulla panchina di Coverciano, ma l’idea Pioli c’è stata e questo dimostra come il suo lavoro al Milan sia apprezzato anche in federazione.

Simone Borghi