Pioli può sorridere: due big rientrano in gruppo!

Buone notizie per Stefano Pioli: Sandro Tonali e Brahim Diaz, in dubbio per la partita di Cagliari, sono partiti insieme alla squadra.

Come riporta Gianlucadimarzio.com il centrocampista italiano era in dubbio per lo stato febbrile che lo aveva colpito nelle scorse ore. Lo spagnolo invece era considerato fino a poche ore fa a rischio per una contusione.

Sandro Tonali

I giocatori che invece non sono partiti sono Daniel Maldini (febbre) e Samu Castillejo, che si aggiungono ai già indisponibili Kjaer (stagione finita) e Bakayoko (che dovrebbe rientrare dopo la sosta).

Simone Borghi