Pioli sicuro: “Brahim sarà fondamentale in un aspetto”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Cagliari-Milan, Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

L’allenatore rossonero ha parlato dell’importanza di Diaz e dei potenziali rischi della partita di stasera:

“Il trequartista è un ruolo importante per il nostro gioco, Diaz dovrà essere bravo tra le linee e ad attaccare la profondità. Siamo preparati a tutto, l’avversario ha grandi motivazioni ma vale lo stesso per noi. Non guardiamo le altre partite, è troppo importante la nostra. Giochiamola e cerchiamo di fare il massimo per poterla vincere“.