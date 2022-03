Pioli soddisfatto: “É stata una vittoria importante. Su Giroud è bastata una videochiamata.”

È uno Stefano Pioli soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria per 0-1 contro il Napoli di Spalletti:

SULLA VITTORIA – “Tre punti importanti per la classifica. Il Napoli ci ha messo in difficoltà ma i ragazzi son stati bravi e siamo stati premiati da un risultato positivo.”



SU THEO – “Abbiamo fatto bene nella catena sinistra. Oggi quando partiva Theo doveva coprire di più Sandro, invece che scivolare Tomori e rimanevamo uno contro uno con Osimhen che poteva essere un pericolo.”



SU TOMORI E KALULU – “È stata una partita difficile, loro muovevano molto i centrocampisti. Quando ci hanno preso tra le linee andavamo in difficoltà. Tomori scivolava e Kalulu ha retto bene con Osimhen. Hanno lavorato bene insieme. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la classifica dello scorso anno e quest’anno siamo un punto sopra ma ci sono ancora tante partite da fare.“



SUL CENTROCAMPO – “L’idea era quella di schierare un centrocampo di gamba e di aggressività con Kessie e Bennacer. Abbiamo cercato di lavorare alle spalle dei due mediani perché sapevamo che potevamo avere degli spazi. Abbiamo lavorato tanto e abbiamo lavorato bene. Siamo stati dentro la partita dal primo al novantesimo minuto. Ora arrivano due partite importanti e concentriamoci su quelle.“



SULLE GARE CONTRO LE PICCOLE – “Abbiamo fatto sicuramente meno bene con le piccole e su questo dobbiamo migliorare. Le abbiamo sempre sbloccate ma molte volte non siamo riusciti a chiudere. Le difficoltà nel campionato italiano ci sono per tutti. Siamo cresciuti dai nostri errori.“



SU GIROUD – “L’idea ad inizio stagione era quella di inserire giocatori di spessore, che avessero vinto qualcosa in carriera. È bastata una videochiamata quest’estate con lui per farci capire chi era.“



SUL FAVORITO – “L’Inter è la favorita. Mi dispiace soltanto che ci siano ancora recuperi da fare. Noi dobbiamo pensare alle nostre partite.”

L’allenatore rossonero ha poi parlato in conferenza stampa dopo la gara:



SUL PESO DELLA VITTORIA – “È una vittoria importante. La squadra però dovrà essere brava a capire che ogni gara sarà importante. Bisogna evitare cali di tensione. Abbiamo qualità forti, dobbiamo dimostrare di aver imparato dai nostri errori. Sarà il momento della definitiva maturazione della mia squadra.”



SULLA FORMAZIONE E SUI CAMBI – “Prepariamo le gare in base alle nostre qualità, ma anche analizzando l’avversario. Per noi non è un problema invertire degli uomini a centrocampo, abbiamo raggiunto maturità e io mi posso divertire a provare anche delle cose diverse.”



SULLA FELICITÀ PER LA VITTORIA – “Mancano trenta punti, siamo felici per questa vittoria ma è presto per parlare. Sono felice perchè i calciatori hanno corso come degli assatanati contro i calciatori del Napoli, dobbiamo proseguire con queste prestazioni.“