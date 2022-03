Pioli, Tomori, Brahim Diaz a Dubai: il motivo

Come annunciato dal club, ieri sera Stefano Pioli, Fikayo Tomori e Brahim Díaz sono atterrati a Dubai, dove nei prossimi giorni incontreranno la fanbase locale durante una serie di iniziative dedicate ai tifosi rossoneri a Expo 2020 Dubai, evento che si concluderà il 31 marzo.

La delegazione rossonera parteciperà, inoltre, a una serie di attivazioni e incontri dedicati ai partner locali.

Stefano Pioli

Durante la loro visita a Expo 2020 Dubai, avranno anche l’opportunità di incontrare personalmente parte della fanbase locale durante una speciale sessione di Q&A al Festival Garden, in programma martedì sera e aperta a chiunque sia in possesso di un valido biglietto d’ingresso a Expo 2020 Dubai.

Il tecnico rossonero ha detto: “Sono già stato a Dubai in passato e ne serbo ottimi ricordi. Non vedo l’ora di visitare Expo 2020 Dubai e di vivere in prima persona un evento di portata globale. Personalmente sono molto felice di incontrare i nostri tifosi, specialmente i bambini dell’AC Milan Academy. Poter condividere le nostre esperienze e conoscenze con loro è qualcosa di fantastico“.

Il viaggio a Dubai rappresenta un’importante occasione per il Club di incontrare i partner locali e di consolidare la propria posizione in un mercato strategicamente molto rilevante.