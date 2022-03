Playoff Mondiali, c’è la decisione della Svezia su Ibrahimovic: i convocati

Manca poco più di una settimana ai playoff per il prossimo Mondiale in Qatar. Con l’esclusione dalla Russia e il rinvio di Scozia-Ucraina, giovedì prossimo si disputeranno solamente quattro gare: Galles-Austria, Italia-Macedonia del Nord, Portogallo-Turchia e Svezia-Repubblica Ceca. Proprio quest’ultima gara può interessare maggiormente ai tifosi milanisti.

Il ct della Svezia, Janne Andersson, ha appena diramato la lista dei convocati per l’impegno di settimana prossima e tra gli attaccanti c’è anche il nome di Zlatan Ibrahimovic. Nonostante una forma fisica non del tutto ottimale, Andersson non ha voluto privarsi del suo leader.

Scelta molto importante visto che c’è un particolare non di poco conto: Ibrahimovic è squalificato per la semifinale contro la Repubblica Ceca. Infatti, l’attaccante rossonero fu ammonito nella sfida contro la Spagna ed era diffidato.

Nel caso la Svezia dovesse vincere, Ibra sarà disponibile per la finale contro la Polonia, qualificata automaticamente vista l’esclusione della Russia, sua avversaria nelle semifinali.

Questa la lista completa dei convocati di Andersson: Linde, Nordfeldt, Olsen, Augustinsson, Danielson, Sundgren, Krafth, Nilsson, Lindelof, M.Olsson, Helander, Starfelt, Karlstrom, Claesson, Ekdal, Forsberg, Isak, Kulusevski, Karlsson, K.Olsson, Elanga, Hrgota, Svanberg, Quaison, Ibrahimovic.

Är ni taggade på avgörandet!? 😃🔥 pic.twitter.com/Ls8Mq1BeEE — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2022