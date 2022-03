Playoff Mondiali, Mancini: “Mancato stop del campionato? Ho reagito così!”

Manca ormai meno di un mese ai playoff per i Mondiali in Qatar. L’Italia affronterà la Macedonia del Nord nella “semifinale”, in uno scontro da dentro o fuori che si giocherà il 24 marzo a Palermo.

Mancini avverte: “Playoff? La prima partita sarà difficile, non è come tutti pensano!”

Il momento decisivo, in cui sarà deciso il futuro dell’Italia, si avvicina sempre di più, e Roberto Mancini, intervenuto a Sky Sport, ha voluto fare il punto della situazione. Queste le sue parole a riguardo:

Mancini Italia

“Mancano ancora 20 giorni ai playoff e quindi non possiamo andare sotto pressione adesso. La prima partita sarà difficile. Anche se tutti pensano che sarà facile, non è così. Forse sarà più facile la seconda“.

Il ct della Nazionale ha commentato anche sulla possibilità di poter rinviare la giornata di campionato a ridosso dei playoff e del conseguente mancato stop: “Non ci sono rimasto male. Ci sarebbe piaciuto, ma se non si è potuto fare, pazienza. Va bene così.”

Infine, l’ex allenatore dell’Inter ha voluto riservare alcune parole per l’ottimo campionato svolto dal tridente azzurro del Sassuolo: Berardi, Scamacca e Raspadori:

“Se ci garantiscono un paio di gol a testa siamo contenti (ride, ndr). Stanno migliorando e stanno facendo bene. Berardi è più avanti di loro. Scamacca e Raspadori stanno crescendo ed è una cosa buona per Sassuolo e Nazionale“.