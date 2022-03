Milan, Cherubini vira deciso su un obiettivo di Maldini

Tuttosport riporta come la Juventus sia molto attenta per quanto concerne il mercato in vista della prossima stagione. Un obiettivo potrebbe essere un giocatore spesso accostato anche al Milan. Vale a dire Renato Sanches del Lille.

Renato Sanches Mercato

La Juventus si inserisce nella corsa

Il centrocampista portoghese potrebbe lasciare la Francia nel corso del prossimo mercato estivo. Il direttore sportivo bianconero Cherubini lo ha messo nel mirino. Si profila una corsa a due con il Milan dunque.

di Sergio Poli

