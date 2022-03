Renato Sanches nel mirino del Milan: un vantaggio nell’accordo con il Lille

Il Milan vuole fortemente rinforzare a ringiovanire la rosa. L’obiettivo si può raggiungere solo con i pezzi pregiati in rampa di lancio ma questi sono molto costosi e le trattative con i rispettivi club non sono semplici. Tuttavia ci sono dei vantaggi in alcune situazioni che i rossoneri vogliono sfruttare.

Tuttosport ricorda infatti che Renato Sanches è più di un’idea grazie al contratto in scadenza nel 2023. Questo potrebbe permettere ai rossoneri di ingaggiarlo ad un prezzo di favore rispetto a Botman, che ha un contratto più lungo e permette al Lille di alzare le sue pretese.

Renato Sanches Milan Lille

Sanches è anche nel mirino della Juventus che tuttavia dovendo sostituire Dybala potrebbe puntare su un profilo più tecnico per il centrocampo.