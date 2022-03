Riapertura stadi 100%, Costa fissa la data!

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo facendo il punto sulla possibile riapertura al 100% degli stadi:

“Confido di tornare alla massima capienza degli stadi per il 24 marzo, in occasione dell’impegno della Nazionale. Dobbiamo proseguire nella somministrazione della terza dose. Le evidenze scientifiche dimostrano come sia la terza dose a proteggere dalla malattia. Anticipare a marzo? Poteva essere utile, ma il criterio del Governo è stato quello della gradualità. Lo stiamo facendo nell’allentamento delle stesse misure. L’importante è avere una prospettiva positiva e stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel“

San Siro Milan

“Il 31 marzo termina lo stato d’emergenza: inizierà una fase nuova e ci sarà un progressivo allenamento delle misure restrittive. Allo stadio senza il Green Pass? Il criterio è della distinzione tra luoghi all’aperto e al chiuso, ne terremo conto di questa cosa. Gli spazi all’aperto saranno i primi per questo allentamento“.