Rinnovo Kalulu: arriva la decisione del Milan

Pierre Kalulu si sta confermando ad alti livelli dopo l’infortunio di Kjaer e le prestazioni altalenanti di Romagnoli e ad oggi il centrale francese è titolare di fianco all’inamovibile Tomori. Il Milan vuole tenerselo stretto e ha già un piano per il suo futuro.

La Gazzetta dello Sport rivela infatti che i rossoneri vogliono rinnovare il suo contratto nonostante sia in scadenza solo nel 2025. Questo per alzare lo stipendio del giovane francese come giusto premio per le sue prestazioni.

Kalulu Milan rinnovo

Le trattative non sono ancora iniziate ma è in programma un incontro tra le parti a breve. Il difensore è solo all’inizio della sua avventura al Milan dove sicuramente resterà per tanti anni.