Rinnovo Leao: fissato l’incontro tra Maldini e Jorge Mendes, le ultime!

Indubbiamente, tra i migliori del Milan di Pioli c’è Rafael Leao. L’attaccante portoghese è esploso definitivamente in questa annata. Raramente è partito dalla panchina se non per riposare, dato che spesso risulta decisivo. I rossoneri, quindi, vogliono rinnovarlo al più presto.

Rinnovo Leao Milan

Come riportato da Nicolò Schira, infatti, a inizio aprile ci sarà un incontro tra Maldini e Jorge Mendes, agente del giocatore. L’accordo dovrebbe essere di 4,5 milioni di euro annui più bonus fino al 2026. Il primo dei tanti rinnovo sul taccuino della dirigenza rossonera sta per essere, dunque, formalizzato.