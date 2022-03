Romagnoli, addio al Milan vicino! Un club di A tenta l’affondo

In vista della prossima stagione, Maldini e Massara insieme a tutta la dirigenza del Milan, stanno facendo diverse valutazioni. Su queste c’è l’idea di prendere un difensore centrale, rimanendo sempre nei parametri finanziari imposti dal club.



Una delle ragioni di questa idea è legata al probabile addio di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan, dopo sette anni, sembra non aver intenzione di accettare la proposta di rinnovo fatta dai rossoneri. Per l’ex Roma, si apre la possibilità di una nuova avventura, di nuovo nella Capitale, questa volta sponda bianco-celeste.

Romagnoli Milan Lazio

Come riporta l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, la trattativa tra il numero 13 rossonero e la Lazio va avanti da settembre e pare essere entrata nel vivo. Igli Tare, ds della Lazio, riuscirebbe così a rimpiazzare il partente Luiz Felipe, destinato in Spagna, precisamente al Betis Siviglia.



Milan-Romagnoli: due strade destinate a separarsi. Dopo aver vinto una Supercoppa Italiana, proveranno insieme fino a fine stagione, di conquistare quello Scudetto che dalle parti di Milanello manca da più di dieci anni.

Francesco Scanu