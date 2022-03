Romagnoli-Milan sarà addio: il motivo!

Le strade di Romagnoli e del Milan sono destinate a separarsi. A differenza di quello di Kessie, il discorso sul rinnovo per il difensore ex Sampdoria sta passando inosservato. Ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, avrà la stessa fine.



La Rosea fa riferimento all’attuale ingaggio del capitano del Milan: 6 milioni di euro. Troppi per la società rossonera, la quale vorrebbe tenere Romagnoli, cercando di limitare i costi e rimanendo in linea con la sua politica.

Romagnoli Milan Addio

A livello di cifre, il Milan non si spinge oltre i due milioni e 800mila a stagione. Una proposta che non convince il centrale che sembra destinato a non accettare.



Si va verso la fine di una storia lunga 7 anni, dove Romagnoli è diventato capitano e ha vinto la Supercoppa Italiana. E chissà che non possa chiudere in bellezza…



Francesco Scanu