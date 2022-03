Sacchi: “Donnarumma non avrebbe dovuto lasciare il Milan per un motivo!”

Intervenuto ai microfoni del Corriere della Sera, Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan, si è espresso sul trasferimento di Donnarumma, dal Milan al PSG, andato in scena quest’estate:

“Ha sbagliato a scegliere i soldi. L’ho detto anche a suo padre e sua madre, l’estate scorsa, qui a Milano Marittima. Doveva restare al Milan non tanto per riconoscenza, ma perché era il posto ideale per crescere. Mai lasciare i posti in cui si sta bene. Resta un grande campione, lo conosco da quando era poco più che un bambino, nelle nazionali giovanili. Si rialzerà”.

Negli ultimi giorni, l’ex portiere rossonero è finito sotto le critiche anche della stampa francese dopo l’errore grossolano commesso nell’ultima sfida di Champions contro il Real Madrid.