Sacchi esalta il Milan: “C’è una cosa che conta più dei soldi!”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi analizza la lotta Scudetto e parla del monte ingaggi dei rossoneri.

“Le idee contano più dei soldi. Dovrebbe esserci una regola che dice alle società: non si possono fare debiti. Per essere competitivi è importante avere intuizioni, passione, spirito di sacrificio. Bravo il Milan che ha invertito la rotta e sta cercando di diventare una squadra di livello internazionale attraverso il rispetto di banali regole economiche, che applicherebbe ogni buon padre di famiglia. Il Milan, scegliendo elementi giovani e poco conosciuti, ha preso una direzione precisa: si punta sul gioco. Se si fa male uno, entra un altro e non si fanno drammi. Conta il collettivo, non il singolo“.