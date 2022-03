Sacchi: “Gran bel Milan, ma adesso deve evitare di fare un errore!”

Entusiasmo alle stelle in casa Milan dopo la grande vittoria di ieri sera contro il Napoli, a Napoli.

Ancora una volta nel segno di Olivier Giroud che, dopo aver deciso il big match contro l’Inter, ha regalato altri tre punti d’oro ai suoi per il cammino verso lo scudetto.

A parlare della vittoria rossonera di ieri ci ha pensato Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Napoli-Milan

Le sue parole

“Gran bel Diavolo. I rossoneri hanno difeso bene di squadra, poi Theo Hernandez e Leao mi hanno impressionato. Mi è piaciuto anche Bennacer, ottimo in pressing e distribuzione. Credo che possano restare in testa fino alla fine. Ora, però, non si esalti”.