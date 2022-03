Questione stadio, Sala chiarisce: “Le due società mi hanno confermato una cosa”

La costruzione di un nuovo impianto sportivo nella città di Milano per Inter e Milan continua a far discutere, da diverso tempo.

Nella giornata di oggi, la Gazzetta dello Sport ha posto in prima pagina la questione, sottolineando come le due società stessero prendendo in considerazione l’idea di “abbandonare San Siro”.

Questo, quindi, significherebbe che il progetto studiato per mesi sarebbe stato accantonato, sostituito magari dall’idea di costruire lo stadio in un’altra zona: Sesto San Giovanni.

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto all’apertura della Rosea su Instagram, così:

“San Siro, riassumendo. Come vedete dall’immagine, le squadre una settimana fa mi hanno confermato che stanno predisponendo il dossier per il dibattito pubblico. Una settimana fa, non sei mesi fa. E dalla ricezione di questa lettera non succede più nulla. Oggi la Gazzetta dello Sport esce con questo scoop sull’intenzione di Inter e Milan di costruire il nuovo stadio altrove. Delle due l’una. O la Gazzetta è solo alla ricerca del “titolo”, oppure le squadre a me dicono una cosa (anzi la scrivono) e ad altri danno una versione diversa. Avendo tra le mani un atto ufficiale voglio pensare di più alla prima ipotesi. In ogni caso vorrei però dire a tutti che in questo difficile momento storico l’Amministrazione Comunale ha anche molto altro a cui pensare”.