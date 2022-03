Sala sul nuovo stadio: “Siamo al lavoro con Milan e Inter, vi dico dove verrà costruito”

Tra i tanti pensieri di Milan e Inter in questo finale di stagione, c’è sicuramente anche il nuovo stadio. Da tempo i due club stanno parlando con il comune e il sindaco Sala per trovare una soluzione. Quest’ultimo, alla presentazione del Telepass Milano Marathon, è tornato sull’argomento

“Siamo in continuo contatto con le squadre, ed è chiaro che è importante che rimanga nei confini della città. Non penso che le squadre siano contrarie al dibattito pubblico. È evidente che chiedono di avere chiarezza sui tempi e noi ci stiamo lavorando, impegnandoci come abbiamo sempre fatto. Non è che da qualche settimana ho parlato di dibattito pubblico per vezzo o per ritardare i tempi, che per me è solo un problema”.