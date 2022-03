Sala sul nuovo San Siro: “Dobbiamo fare subito una cosa”

Negli ultimi giorni è stata risollevata la questione del nuovo San Siro a causa dei continui ritardi dell’amministrazione comunale sul progetto. Adesso Milan e Inter starebbero valutando concretamente di abbandonare la zona di San Siro, per “migrare” verso altre possibili aree come quella di Sesto San Giovanni.

Intervenuto a margine di un evento alla Fiera Rho di Milano, anche il sindaco Giuseppe Sala è tornato a parlare di questo tema così delicato, tanto per le società quanto per la città:

San Siro Milano Sala

“Se le squadre ritengono di volere altre opzioni sono liberissime, ma noi stiamo andando avanti. Stiamo lanciando una gara veloce per identificare il coordinatore del dibattito pubblico, quindi non ci fermiamo e non abbiamo esitazioni. Non c’è nessuna evoluzione. Io vorrei smettere di parlare e fare i fatti. Sono convinto che lo stadio si debba fare nel rispetto delle regole. Il dibattito pubblico non me lo invento io, è qualcosa che c’è, che possa piacere o meno. Io quindi continuo a richiamare il tema delle regole. Non credo che ci sia mai stata una mia parola che abbia portato a pensare che non vogliamo fare lo stadio. Detto ciò ognuno può fare le considerazioni che vuole fare“.