Calciomercato Milan, occhi in Premier League: piace l’esterno del Watford!

Il calciomercato non dorme mai, tanto meno quello del Milan con Maldini pronto a regalare colpi da 90 a Pioli per la prossima stagione.

In attesa di capire come evolverà la stagione rossonera, soltanto una cosa è certa: occorrono garanzie sulla fascia destra.

Saelemaekers e Messias continuano a non convincere a pieno e a vivere di discontinuità, ragion per cui la dirigenza potrebbe intervenire sul mercato proprio in quel ruolo.

Sarr Milan Watford

Secondo il Corriere dello Sport, la società rossonera avrebbe messo gli occhi su Ismaïla Sarr, esterno destro classe 98′ in forza al Watford.

Il giocatore lascerà il club a giugno con ogni probabilità, come confermato anche dalle parole del suo agente ad Afrique Sports Tv: “Ismaïla ha molte chances di partire in estate indipendentemente da come andrà a finire la stagione del Watford. Questo è ciò che abbiamo pianificato“.