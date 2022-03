Scamacca-Milan, c’è la novità: arriva la scelta!

Gianluca Scamacca si allontana dal Milan e si avvicina a grandi passi all’Inter. L’attaccante del Sassuolo ha definitivamente scelto il club nerazzurro come sua prossima destinazione e avrebbe rifiutato diverse offerte nelle ultime settimane, tra cui quella del Borussia Dortmund. L’ad neroverde Giovanni Carnevali ha detto chiaramente che il calciatore è pronto per una big, confermando anche il suo interesse per l’Inter. A riportarlo è Tuttosport.

Scamacca, Milan, Calciomercato

Marotta è in forte pressing su Scamacca e l’idea è quella di inserire Pinamonti come contropartita tecnica. Il giocatore è gradito anche al Sassuolo e a giugno sarà a sarà a bilancio per 12,5 milioni di euro. Niente da fare dunque per il Milan che si era iscritto alla corsa per l’ariete azzurro insieme alla Juventus.

SANTO ROMEO