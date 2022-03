L’ex Inter: “Scudetto? È il Milan la squadra da battere”

Ai microfoni del Corriere della Sera è intervenuto per parlare della lotta scudetto un ex Inter, Alessandro Altobelli. Spillo, come venne soprannominato dai tifosi nerazzurri, vede il Milan in questo momento favorito nella corsa al titolo:

Altobelli Milan scudetto

“Ce la vedremo con i rossoneri fino alla fine del campionato, per me in questo momento è la squadra da battere. Occhio anche alla Juve però, se vince contro l’Inter rientra in corsa”.

Ed ancora sul Milan:

“Stanno dimostrando una continuità di rendimento importante, e negli scontri diretti fino ad ora sono stati i migliori. A differenza del Napoli, che si perde nelle partite che contano”.

Pierfrancesco Vecchiotti