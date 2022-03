Seedorf ospite a Milanello: il messaggio dell’ex rossonero

Alla ripresa degli allenamenti a Milanello si sono visti due grandi ospiti d’eccezione. Clarence Seedorf e Miroslav Klose, infatti, hanno fatto visita alla squadra di Pioli.

I due ex campioni hanno avuto modo di confrontarsi con l’allenatore rossonero, ma anche con Maldini e Massara, visitando il centro sportivo e seguendo l’allenamento odierno.

Seedorf Milan

Al termine della giornata, Seedorf ha voluto dedicare un post social al Milan per ringraziare il club per l’ospitalità in un ambiente che, negli anni, ha imparato a conoscere benissimo:

“Grazie Paolo Maldini e Stefano Pioli per avermi ospitato oggi nel magico Milanello. Bello vedere Ibrahimovic e tutta la squadra del Milan, oltre ad alcuni membri storici dello staff, dal ristorante al reparto medico e ai tifosi rossoneri. Maldini e Pioli: continuate il grande lavoro che state facendo! Forza Milan!“.