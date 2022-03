Seedorf si converte all’Islam: “Mando il mio amore a tutti, non cambierò il mio nome”

Clarence Seedorf, ex giocatore ed allenatore del Milan, ha annunciato tramite il suo profilo Instagram di essersi convertito all’Islam.



Queste le sue parole:



“Un ringraziamento speciale a tutti per i bei messaggi che mi avete mandato per celebrare il mio ingresso nella famiglia musulmana. Sono molto felice e lieto di unirmi a tutti i fratelli e sorelle del mondo, in particolare alla mia adorabile Sophia che mi ha insegnato in modo più approfondito il significato dell’Islam”.

Seedorf Milan Islam

L’ex giocatore olandese ha voluto comunque specificare che non ha intenzione di cambiare il suo nome:



“Continuerò a usare quello datomi dai miei genitori, Clarence Seedorf! Mando tutto il mio amore a tutti.“

Francesco Scanu