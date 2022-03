Arbitri Serie A: cambiamenti in sala VAR, parla Rocchi

Nonostante sia arrivato il Var, in Serie A non mancano le polemiche relative all’utilizzo della tecnologia e agli arbitraggi.

Per questo come riportato da SportMediaset, dalla prossima estate partirà un corso specifico per creare gli “Specialisti del Var di qualità”.

Queste figure si occuperanno solo delle immagini, aiutati da più telecamere per seguire tutti i momenti dalla partita. Lo scopo finale del corso è creare delle figure, diverse dagli arbitri per ridurre gli errori.

Serie A rivoluzione Var arbitri

Gianluca Rocchi, disegnatore arbitrale dei campionati di Serie A e B, ha commentato la vicenda. Queste le sue parole:

“Le nuove figure potranno essere ex arbitri. Ma anche qualcuno di più giovane che dimostrerà di possedere le giuste qualità, per questo nuovo ruolo”.