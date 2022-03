Scaroni annuncia: “Prima di Milan-Inter ci sarà un suo messaggio!”

L’annuncio del presidente rossonero.

Un messaggio per Sheva

La guerra in Ucraina continua a mietere vittime e non accenna a fermarsi. In segno di solidarietà verso il popolo ucraino e verso Shevchenko il Milan non è rimasto a guardare.

Stando a quanto reso noto dal Presidente del Milan Paolo Scaroni intervistato a Radio Rai ci sarà un’iniziativa di solidarietà.

Shevchenko Milan Inter Scaroni

Dovrebbe apparire nel maxi schermo di San Siro un messaggio di Andriy Shevchenko per la vicenda ucraina.

Un’iniziativa umana, profonda e diretta tramite cui i rossoneri, attraverso un grande campione passato, danno voce ad un popolo in estrema difficoltà.