Shevchenko: “Noi ucraini resisteremo. Volevo partire ma è impossibile, hanno chiuso tutto”

Andrij Shevchenko è tornato a parlare della drammatica situazione che sta vivendo la sua Ucraina. In una intervista rilasciata al Corriere dello Sera, l’ex attaccante rossonero ha parlato di come sta vivendo sulla sue pelle questa spiacevole circostanza: più volte ha pensato di prendere e partire per andare lì, ma al momento è impossibile.

Shevchenko

Queste le sue parole: “Noi ucraini resisteremo. L’Italia per me è una seconda patria, darà aiuto a tanti profughi. Questo non è un conflitto, ma un’aggressione. Un crimine contro i civili. Ho pensato tantissime volte di partire per l’Ucraina. Ma è impossibile. Hanno chiuso subito tutto. Gli aeroporti sono stati bombardati per primi. Quindi ho deciso di difendere il mio Paese come posso. Aiutando le vittime e i rifugiati. Giusto escludere la Russia dal Mondiale finché ci sarà la guerra.”

FILIPPO FAGIOLINI