Spalletti: “Il Milan è stato bravo. Se non sai reggere le pressioni è difficile farlo!”

Luciano Spalletti, ai microfoni di DAZN, ha analizzato la sconfitta contro il Milan:

SULLA SCONFITTA – “Abbiamo cominciato bene la partita. Potevamo fare fare scelte diverse in alcune situazioni e siamo stati poco incisivi andando a creare situazioni alla linea difensiva.”



SULLE DIFFICOLTÀ A CENTROCAMPO – “Dopo la prima mezz’ora abbiamo avuto avuto difficoltà a centrocampo. Abbiamo palleggiato bene, togliendo la seconda parte del primo tempo e l’inizio del secondo. Abbiamo preso qualche ripartenza e abbiamo perso un po’ d’ordine. Poi ci son state alcune imbucate dove non abbiamo trovato l’uomo libero davanti alla porta e il Milan è stato bravo.“



SULLA FISICITÀ E SU ANGUISSA – “Quando si ha una qualità e la sfrutti in maniera corretta si sopperisce ad una mancanza. Ci sono mancati alcuni giocatori come Lozano e Anguissa che non stavano bene. Anche Fabian sta convivendo con un dolore e non riesce ad allenarsi bene.“



SULLA TENSIONE E SULL’ASPETTATIVA – “Da parte mia posso dire che se si gioca per la testa della classifica il livello di tensione sale. Fa parte dell’essere campioni e calciatori. Se non sai reggere alle pressioni poi è difficile vincere. Ci sono delle anime che sono fatte in un modo e altre che sono fatte in un altro.“



SULLA BATTUTA DELL’ESSERE RICORDATI – “Io non cambierò i miei comportamenti fino a fine stagione.”

L’allenatore toscano ha successivamente parlato in conferenza stampa:



SULLA GARA – “Dispiaciuto da quello che è il risultato. Dispiaciuto il doppio per non aver dato questa gioia ai nostri tifosi. A volte ci riescono cose bene, altre peggio. C’è qualche cosa che si poteva far meglio, a lunghi tratti abbiamo fatto bene. Abbiamo preso gol in mischia, si poteva non prendere, ma era il momento in cui abbiamo fatto meno bene di tutto il resto della gara e loro ci hanno costruito il vantaggio.“



SUGLI OBIETTIVI – “l calcio è questo qui, i risultati ti portano a dover parlare di più cose. Tu sei dentro sulla via di mezzo e devi accettare di poter discutere di tutti e due. Da un punto di vista mentale, a correre col vento in faccia si fa più fatica. Ma fa parte del ruolo dei calciatori, domattina si viene al campo e si fanno le cose seriamente con ordine e preparate bene.“



SUGLI EPISODI ARBITRALI – “Quello del Milan non è rigore. Quello del Napoli è nettissimo. Poi noi non si fa casino e loro sì…“