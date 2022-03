Ritorna la capienza al 100% negli stadi: la data

Sono stati due anni di fuoco quelli vissuti dal mondo intero e in particolare dal mondo del calcio, ma si inizia ad intravedere la luce in fondo al tunnel.

Secondo quanto confermato anche dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, gli stadi potranno finalmente tornare ad essere operativi al 100% per un’occasione.

Quando? La data prefissata è quella del 24 marzo, data in cui l’Italia scenderà in campo contro la Macedonia per gli spareggi dei Mondiali.

Il Renzo Barbera di Palermo sarà gremito per l’occasione, ma si tratterà di un semplice nulla osta per l’importanza dell’occasione.

Ecco le parole del Ministro: “Nulla osta, stante l’attuale situazione epidemiologica e l’importanza dell’evento, ad autorizzare la presenza del pubblico pari alla capienza dello stadio Barbera di Palermo per la partita Italia–Macedonia del Nord, valida per i play off di qualificazione al Mondiale 2022, in programma il 24 marzo prossimo“.