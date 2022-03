Tifosi Italia-Macedonia del Nord, richiesta di Gravina al ministro

Il 24 marzo andrà in scena, al Barbera di Palermo, la partita di qualificazione ai Mondiali in Qatar tra Italia e Macedonia del Nord. Per quell’occasione il presidente della FIGC avrebbe fatto una richiesta particolare.

Infatti, secondo quanto appreso dall’ANSA, Gabriele Gravina avrebbe scritto una lettera al ministro della salute Roberto Speranza per chiedere che venga ampliata la capienza dello stadio.

Al momento, la capienza degli stadi è al 75%. Per questo motivo il Presidente della FIGC avrebbe chiesto che la capienza venga ampliata al 100% per quella partita.

Un modo, così, per avere il massimo supporto dai tifosi in una sfida importantissima per la Nazionale Italiana.