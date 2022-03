Tomori: “Al Milan un grande gruppo. Scudetto? Sarei disposto ad una cosa”

Fikayo Tomori è diventato una colonna del Milan di Stefano Pioli a suon di prestazioni di livello egregio fin dal suo arrivo in rossonero a gennaio dello scorso anno. Il difensore inglese è ormai inamovibile e si è guadagnato una conferma meritatissima.

Il centrale ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha rivelato qualche retroscena sulla stagione e gli obiettivi futuri del Milan.

Tomori Milan Scudetto

IL FINALE DI STAGIONE

Ora che siamo padroni del nostro destino siamo concentrati su noi stessi e speriamo che a fine stagione avremo qualcosa da festeggiare, non possiamo però vincere tutte le partite anche se possiamo farlo con chiunque: dietro non c’è nessuno più forte di un altro.

LO SPOGLIATOIO

Pioli non si stanca mai di insegnarci come giocare e noi lavoriamo sempre sugli errori che commettiamo. Siamo un grande gruppo: Maignan ha vinto il campionato in Francia, Giroud addirittura il Mondiale mentre Ibrahimovic ha una mentalità pazzesca! Ibra vuole vincere sempre e la sua voce si fa sentire.

LO SCUDETTO

Nello spogliatoio c’è la classifica appesa della scorsa stagione ma gli stimoli ci vengono anche da Milanello, piena di foto delle vittorie del passato. Se dovessimo vincere lo Scudetto ci inventeremo qualcosa con Saelemaekers: di certo correre dieci km in più non mi cambia!