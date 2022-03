Razzismo a Cagliari, messaggio da brividi di Tomori: “Giro a testa alta grazie al loro aiuto”

Fikayo Tomori è certamente una delle colonne portanti del Milan primo in classifica. Il difensore inglese ha parlato poco fa ai canali ufficiali del club rossonero. Queste le sue parole:

“Già da quando sono arrivato ero eccitato se pensavo di giocare per il Milan. Mi sono sentito sin da subito come fossi a casa mia, in Inghilterra”.

Tomori Milan razzismo

Sugli episodi di razzismo:

“A Cagliari abbiamo sentito qualcosa, ma dopo la partita eravamo felici per il risultato. Anche qui si è vista l’importanza di essere una famiglia: è stato molto più facile alzare la testa”.

Sul futuro prossimo dei rossoneri:

“Siamo in una buona posizione di classifica e dobbiamo continuare così. Anzi, se vogliamo fare qualcosa di eccezionale saremo costretti ad alzare ancora il nostro livello. Stiamo vivendo un buon momento, siamo in fiducia, dobbiamo continuare così”.

“Lunedì ce la vedremo con il Bologna: partita speciale, fu la mia prima in Serie A. Mi ricordo che ero tanto nervoso, se ci penso oggi dico che è pazzesco”.

Pierfrancesco Vecchiotti