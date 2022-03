Uefa, addio al fair play finanziario: le nuove regole!

La Uefa si prepara a dare il via ad uno storico cambiamento. Il tanto discusso fair play finanziario, introdotto da Platini nel 2009, verrà sostituito da nuove norme di stabilità finanziaria.

Quest’ultime saranno introdotte all’interno dei regolamenti una volta approvate dal voto del Consiglio esecutivo, in programma il prossimo 7 aprile.

Uefa Nuove Regole

Il presidente Ceferin, secondo quanto riportato dal New York Times, ha dovuto trovare un compromesso con i grandi club europei. Il numero uno della Uefa, avrebbe rinunciato infatti ad un “salary cap”, ossia un tetto massimo agli ingaggi dei calciatori.

Le società inoltre potranno spendere sul mercato solamente il 70% delle entrate. Queste avranno tre anni di tempo per mettersi in regola, inizialmente la cifra consentita sarà stanziata al 90%. Inoltre, le società virtuose dal punto di vista del bilancio, avranno l’opportunità di spendere il 10% in più.

Stefano Cori