UFFICIALE – Leao esulta: è appena arrivata la notizia!

Le super prestazioni di Rafael Leao hanno permesso al talento portoghese di strappare un pass per i playoff mondiali con il suo Portogallo. Infatti il tecnico Fernando Santos lo ha inserito nella lista dei pre convocati per le prossime partite della sua nazionale: affronterà la Turchia il 24 marzo allo stadio Do Dragao di Oporto e, in caso di vittoria, potrebbe scontrarsi proprio contro l’Italia in finale.

Leao

Il portoghese fino ad ora ha disputato la sua miglior stagione in carriera e i numeri ne sono la conferma.

È anche grazie ai suoi 11 gol e 6 assist che il Milan si trova lì da solo in vetta alla classifica. Ora il rischio è che possa essere proprio lui a decidere la qualificazione dell’Italia ai mondiale del Qatar.

FILIPPO FAGIOLINI