Ultime notizie Milan, Pioli sorride: c’è un rientro

Non è stata una sosta delle nazionali indimenticabile per Rade Krunic. Negli ultimi giorni infatti il centrocampista bosniaco è stato alle prese con diversi problemi fisici. Un leggero infortunio muscolare lo aveva costretto ai box nella prima gara, compromettendo anche la seconda partita. Dopo di che, il centrocampista è stato colpito anche dalla febbre: il timore era quello di un possibile Covid ma un tampone ha subito escluso questa ipotesi. Semplice influenza.

Krunic Milan Rientro

Secondo quanto riportato da SkySport, il peggio sembra passato. Krunic infatti oggi è tornato ad allenarsi e sarà regolarmente a disposizione per la sfida contro il Bologna.

Un’arma in più per Pioli. Difficile che possa partire da titolare: per lui spazio nel secondo tempo.