Ultim’ora – Fifa, possibile tesserare i giocatori da Ucraina e Russia: il comunicato

Arrivano importanti provvedimenti dalla FIFA a seguito della situazione generata dalla guerra che sta coinvolgendo l’Ucraina. Tramite un comunicato ufficiale, sono state infatti varate delle nuove disposizioni speciali in favore ai giocatori che provengono rispettivamente dai campionati ucraini e russi. Tali giocatori potranno infatti accordarsi con un nuovo club entro e non oltre il 7 aprile.

Fifa, da oggi è possibile tesserare i giocatori da Ucraina e Russia

Si tratta di una vera e propria svolta per i calciatori provenienti dai campionati ucraini e russi. In particolare, viene data la possibilità ai giocatori ed agli allenatori di potersi liberare da tali campionati al fine di trovare una nuova squadra. Il tutto per poter cercare di salvaguardare gli interessi dei calciatori.

FIFA Russia Ucraina

Andando più a fondo, si può capire come i contratti dei calciatori e dei tecnici con i loro attuali club verranno “sospesi” sino al termine della stagione e potranno, perciò, potranno decidere di andare a giocare altrove in questa primavera. L’obiettivo della FIFA è il seguente: “facilitare la partenza” di tutti quanti i giocatori che non siano riusciti a trovare l’accordo con i propri club.

I professionisti potranno perciò avere “diritto di sospendere unilateralmente il contratto di lavoro” fino al 30 giugno 2022 e potranno così, approdare in una nuova squadra entro e non oltre il 7 aprile. Tale decisione è stata presa in merito alla possibilità di “ricever uno stipendio e di tutelare i club ucraini trattenuti dagli scontri“.

In conclusione, i calciatori minorenni che fuggono dalla guerra verranno considerati come “minori rifugiati”, con la possibilità di poter accedere al mercato internazionale solitamente chiuso a coloro che hanno meno di 18 anni.