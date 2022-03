ULTIM’ORA – Napoli-Milan: c’è la notizia su Ibrahimovic!

Zlatan Ibrahimovic è vicino al rientro. Assente dal match contro la Juventus, lo svedese, secondo quanto riportato da Sky Sport, si è allenato in gruppo e si candida per un posto tra i convocati contro il Napoli. L’attaccante era fermo a causa di un problema al tendine.

Ibrahimovic Milan Rientro

Una buona notizia per il Milan e Pioli, che potrà avere quella scossa a livello mentale tanto ricercata per i suoi giocatori. A dare la conferma della convocazione, però, sarà proprio l’allenatore emiliano, che parlerà in conferenza stampa alle 14:30.



Francesco Scanu