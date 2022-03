Verso Napoli-Milan, lo sconcertante dato preoccupa i tifosi rossoneri!

Napoli-Milan non è una partita come le altre. E’ una partita che può segnare una stagione, sia in positivo che in negativo. Pioli sa come affrontare gli azzurri: conosce bene Spalletti, anche se contro di lui in carriera non ha mai vinto. Non è solamente questo però il tabù da sfatare: infatti i rossoneri arrivano allo Stadio Maradona con dei precedenti poco incoraggianti.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan negli ultimi 14 precedenti giocati a Napoli ne ha vinto solamente uno, quello dell’anno scorso, concluso con il risultato di 1-3 in favore dei rossoneri.

Pioli sa che oggi non sono concessi errori. È una partita che potrebbe incidere non poco la corsa verso lo scudetto e i ragazzi lo sanno. Una eventuale vittoria inciderebbe non solo sulla effettiva classifica, ma anche sul morale di tutta la squadra, aumentando la loro consapevolezza verso quell’obiettivo che non è più soltanto un sogno, ma una realtà: lo scudetto.

FILIPPO FAGIOLINI