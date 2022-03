Via Tatarusanu, il Milan ha scelto il vice Maignan: gioca in Serie A

Tra lo scetticismo generale, Tatarusanu si è fatto trovare pronto quando Maignan si è dovuto fermare per il problema al polso. In particolare, il rigore parato a Lautaro Martinez è ancora negli occhi dei tifosi rossoneri. Eppure, in dirigenza si sta pensando già a un sostituto.

Tatarusanu Milan Strakosha

Nonostante il contratto in scadenza 2023, secondo Il Giorno, Maldini avrebbe individuato il nuovo vice in Strakosha, attuale portiere della Lazio, in grado di dare maggior sicurezza tra i pali. Per l’albanese va anche considerato che è in scadenza quest’estate, liberandosi così a costo zero.

Da capire se Strakosha accetterebbe il ruolo di vice di Maignan.

Francesco Scanu